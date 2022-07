Parandajate plejaad on Viljandimaal seejuures eripalgeline. Leidub neid, kes putitavad nutiseadmeid, aga ka selliseid, kel pole endal isegi mobiiltelefoni. Akordioni- ja lõõtspilliparandaja Vello Truu kuulub just viimati mainitud harulduste hulka. Et temaga ühendust saada, tuleb tema juurde Laanekuru külla kohale minna või tabada ta lauatelefonilt, mille numbri leiab pärandilinn Viljandi digitaalselt meistrite kaardilt.