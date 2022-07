Kolmapäeval läks Võrtsjärve kalur Ülar Koni oma meeskonnaga kalapüüniseid vaatama ja avastas, et sinna on kinni jäänud midagi nii suurt, et alguses polnud arugi saada, mis see täpselt on. Hiljem selgus, et see oli 28 kilogrammi kaaluv ja 170 sentimeetrit pikk säga.