Vaba mõte ⟩ Polkovnik katuselt

Olaf Scholz mängib parajasti ühe Dresdeni äärelinna korrusmaja katusekorteris kaisuloomade ja puidust rongiga, kui õuest hakkab kostma kõrvulukustav plagin. Ta tõmbab helesinised kardinad eest ja heidab pilgu aknast välja. Vaatepilt vapustab teda: alampolkovniku paguneid kandev meesterahvas lendab otse Friedrichstraße kohal, käes pudel viina ning selja külge kinnitatud propeller, millest paiskub vahetpidamata välja paksu musta tossu. Olaf on nõutu, sest jõuluvana tulekuks on veel liiga vara ja vaevalt, et jõuluvana punase mantli asemel polkovniku mundrit kannab. Pealegi sõidab jõuluvana põhjapõtrade ja saaniga, mitte ei lenda helikopteri kombel mööda linna ringi.