Äsja vanglast vabanenud mees sattus kiirelt kahte peksuloosse ja pommikahtlusesse

Politsei aimas juba enne Taneli kodukamarale naasmist, et tema vabastamise järel hakkab Viljandis asju juhtuma. Tanel on mees, kellega on keeruline suhelda, sest ta ärritub kergesti ning suure tõenäosusega peaks võtma ravimeid, kuid selle asemel eelistab ta alkoholi.