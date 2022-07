Lähedaste kalme korras hoida on paljudele raske, kas siis kaugel elamise või kõrge vanuse tõttu. Nähes, et hauahooldusteenusest tuntakse puudust, rajas Terje Veidenberg seda pakkuva ettevõtte ning nüüd on tahtjaid väga palju ning Eesti eri otstest.