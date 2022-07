Eesti maaülikooli pistesääsklaste uurija Heli Kirik ütles, et meile kõigile tuttavatele tüütajatele, pistesääsklastele on käesolev suvi olnud enam-vähem tavapärane, kohati isegi ebasoodne. Juba mitu kevadet on üleujutused jäänud võrdlemisi tagasihoidlikuks ja selle võrra on ka lumesulaveest sõltuvaid sääski vähem.