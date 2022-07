Ditmar Martinson: Tartu tänav suleti, Tartu tänav avati. Kuidas nüüd edasi?

Kolme päeva jooksul toimus kirjade järgi [eel]arvamusfestival, kuid tegelikult oli see vaid üks osa mitmest väiksemast linnaruumi aktsioonist. Reedel näiteks oli pingipäev, laupäeval [eel]arvamusfestival ja pühapäeval mõnus pannkoogihommik. Lisaks sellele peeti Tartu tänaval Hoovifestivali, mis kostitas rahvast lummava muusikaga. Aga loomulikult pakkus kõige rohkem kõneainet see, et korraldajad julgesid taotleda Tartu tänava lõigu autoliiklusele sulgemist mööndusega, et kogu aeg on ligipääs tagatud kohalike elanike ja teenindavatele sõidukitele.