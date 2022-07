Eakad nutikassasse minna ei julge, seisavad parem järjekorras või valivad teise poe

Viljandi Tarbijate Ühistu kogemus näitab, et hea on kombineeritud maksmisvõimaluste olemasolu ehk see, kui teenindajatega kassadele lisaks on ostupuldid ja iseteeninduskassad. See, kel on rohkem oste, võib kasutada ostupulti, sest sellega ei pea kassajärjekorras ootama ja saab jälgida korvitäie kogumaksumust.

Foto: Margus Ansu