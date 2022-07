Viljandis on homme doonoripäev

Keskuse kodulehelt selgub, et enamiku veregruppide varu on üsna otsakorral, seega on oodatud kõik, kel aitamine veres. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav pildiga dokument. Doonor peab olema terve ja puhanud. Puugihammustuse korral ei ole lubatud verd loovutada kaks kuud.