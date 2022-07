Priit Toobal kuulutas Põhja-Sakala võimuliidu lõppenuks

Toobal teatas sotsiaalmeedia postituses, et viimaseks piisaks senise võimuliidu lagunemisel sai kolmapäeval ilmunud Sakala artikkel, kus senine koalitsioonipartner Arnold Pastak nimetas Keskerakonnalt ehk Toobalilt tulnud võimuleppe avamise ja ümberkorraldamise ideid tõmblemiseks ja poliitilise ego rahuldamiseks.

"Kui üks partner peab teise pakutud ideid eos mõttetuks tõmblemiseks, siis on mõistlik ja vajalik ühendada jõud nendega, kes valla juhtimisest ja vajadusest olukorda päästa ühtemoodi aru saavad. Usun, et neid inimesi on volikogus piisavalt," kirjutas Toobal.