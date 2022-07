Kõige rohkem tunduvad tühjalt seisvate toolide pärast muret tundvat ajakirjanikud – vähemalt on millestki kirjutada. Ja eks jõudumööda terita muidugi hambaid peaministri parteid võimult kõrvaldada üritavad ametikaaslased, opositsioonipoliitikud. Endise Reformierakonna liikmena on mul hästi meeles selle erakonna kunagise juhi Andrus Ansipi öeldu, et poliitiku kapital on valijate hääled, ja seda eesmärki näib lõputu konkurentide kallal irisemine tõesti teenivat.