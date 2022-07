Juhtkiri ⟩ Mured letti

Teade sellest, et uksed sulgenud Cheersi asemele plaanitakse uut meelelahutusasutust tegi paljudele, eriti noorematele inimestele kindlasti rõõmu. Jälle üks koht, kuhu minna, aega veeta, lõbutseda. Laiemas plaanis võib ehk rõõmus olla sellegi üle, et hoolimata majanduslikult keerulistest aegadest paistab inimestel jaguvat pealehakkamist ja julgust ettevõtlusega tegelda. Viljandis on uksed avanud terve hulk söögi- ja meelelahutuskohti. Keeruline on jätta rõõmustamata loodud töökohtade, sissetuleva maksuraha ning asjaolu üle, et Viljandi pole väljasurnud väikelinn, kus poolte majade aknad on laudadega kinni löödud.