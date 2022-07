Facebooki grupp nimega Toidujagamiskapp Viljandi on kogunud üle kahe tuhande liikme ning seal võib tihti näha fotosid kapist, mis on pungil täis torte, kooke, saiakesi ja salateid. Grupi jälgijate seas tekitab meelehärmi asjaolu, et pärast uue foto postitamist tühjendatakse kapp minutitega. Kommenteerijate hinnangul on kapil nii-öelda omad kunded, kes passivad lausa peale, et see kiiresti tühjaks teha. Nende tegevus on tekitanud omajagu pahameelt ning kommenteerijad peavad kapi tühjendajaid häbematuteks, sest arvatavasti ei võta nad vaid endale vajalikku. See, kes kappi selle täitmise järel kiiresti tühjendamas käib, pole teada.