Kõrge tunnustuse saanud Fellin jätkab suviselt rahvarohkes rütmis

"Ma ise kujutan ette, et külaliste ootused nüüd suurenesid ja võib-olla mõni inimene, kes polnud varem siin käinud, tuli nüüd esimest korda, aga ma siiski ei taju, et oleks rohkem rahvast kui eelmistel suvedel," rääkis Berzin. "Suvel on meil alati rahvast meeletult. Siis on täiesti tavaline, et meil vabu laudu ei ole, hoolimata sellest, et meil on avatud terrass – sealgi on ju ainult viis lauda."