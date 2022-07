Kolmapäeval saatis Viljandi linnavalitsus osaühingu Nikollo esindajale Aleksander Laanele kirja, milles tunneb huvi, kui kaugel on ajutise astmestiku asemele statsionaarse trepi paigaldamiseks ehitusprojekti koostamine. Kirjas juhitakse tähelepanu ka sellele, et linna peatänava äärse hoone aknad on pärast remonti pesemata ning et Tallinna tänav 6 piirile paigaldatud plankudest piirderajatis ei ole kooskõlas Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega.