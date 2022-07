Viljandis kuuleb Alpi sarve

"Oreli ja Alpi sarve kooslus on erakordne ja lummav," kinnitas Viljandi orelifestivali korraldaja Tuuliki Jürjo. "Paljudel rahvusvahelistel festivalidel osalenud meistrid toovad meieni Alpides kõrguvate mägede vaikuse ja suursugususe."

Kontsedi kavva kuulub Euroopa muusika barokist tänapäevani. Kava nimilugu on Rainer Barteschi "Silent mountains". Sarve- ja fanfaarihüüdeid kuuleb traditsionaalides ja Giovanni D'Aquila palas "The great horn of Helm". Eesti muusikat esindab Arvo Pärdi "Pari intervallo". Duettide seas tuleb esitusele paar orelipala: Arcangelo Corelli kontsert ning Joseph Rheinbergeri kantileen.