Heimtalis elaval Tõnis Nõgelil on majakatusel 15-kilovatise võimsusega päikesepaneelid. Ta on oma otsusega neid kasutama hakata väga rahul ja elektrivõrguga liitumine käis tema sõnul väga lihtsalt. «Eelmine aasta veel ära ei tasunud, aga see aasta juba tasub,» rääkis Nõgel kodusest energiatootmisest, kuid tunnistas, et talvel oli elektri hinna tõus pannud rahakotile ikkagi suure põntsu. Kui talvel oli kõige kallima kuu elektriarve 400 eurot, siis suvel jääb see alla saja euro. «Vahe on ikka suur,» nentis Nõgel.