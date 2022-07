Juhtkiri ⟩ Tulevase koalitsiooni hasartmängud tulevikuga

Loodava kolmikliidu koalitsioonilepingus on hulk punkte, mille üle julgevad nii mõnedki ilmselt rõõmu tunda. Paljud plaanid on muidugi nii suurejoonelised ja kaugeleulatuvad, et vaevalt selles koalitsioonis nendega kuigi palju tegelda jõutakse. Selle nädala alguseks oli riigikogu valimisteni jäänud 237 päeva ja sellest poolsada sinnani, kui riigikogu suvepuhkuselt tagasi jõuab. Umbes sada päeva enne valimisi püütakse aga juba hääli.