Tänavu 50. tegutsemisaastat tähistavast ansamblist Hortus Musicus teadsin niipalju, et inimesed, kes on seda korra kuulamas käinud, kasutavad vaat et iga uut võimalust. Et silmaringi tasub alati avardada, olingi teel Jaani kirikusse kontserdile. Üldiselt oli tunne nagu siis, kui avastad end ühtäkki väikekülas raudteemuuseumi minemas, sest oled viisaka inimesena andnud jaatava vastuse, kui sinult on küsitud, kas tahaksid koos kultuurne olla.