Helir-Valdor Seeder ministriportfellide jaotamisest: pinget oli piisavalt

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles esmaspäeva hommikul Sakalale, et ei ole ministriks asumise kohta veel otsust langetanud ning ambitsioonika koalitsioonilepingu elluviimine on tõeline väljakutse. Seeder lisas, et kuigi eile Viljandis peetud kõnelused ei läinud nii pingeliseks kui varem, jagus pinget sinnagi.