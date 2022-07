Töötukassa uuringu järgi tööjõupuudus maakonnas süveneb

Üle-eestiliste tööturu andmete kokkupanekul on märgata, et värske baromeeter sarnaneb 2019. aasta omaga – ajaga, mil koroonast polnud veel keegi midagi kuulnud. Pea kõik tööandjad on seisukohal, et tööturul on jämedam ots tööotsija käes.