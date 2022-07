Karksi kihelkonna kodukohvikute päev ⟩ Parim võimalus naabriga tuttavaks saada

«Istuge siia laua äärde, me toome teile, mida soovite,» pakkus pensionäride ühenduse Vanaema kohviku eestvedaja Olga Pai külastajaile. Ukse kõrvale seatud menüütahvel näitas, et kõikide suupistete hinnad on 50 senti ja soolakurke saab tasuta. «Mõned on tahtnud kohe kaasagi osta, et meil nii soodsad hinnad, aga kaasa me ei müü, sest muidu pole äkki varsti enam kohapeal midagi pakkuda,» ütles Pai.