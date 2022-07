Võhma austab ⟩ Endise lihakombinaadi väravapostist sai mälestusmärk

Ettevõtte juht Lembit Kruuse sõitis vanast väravapostist sageli mööda. «Iga kord mõtlesin, mida sellega peaks tegema. Kas peaks väravaposti eemaldama või sellele hoopis tähendust juurde andma? Siga on sümbolina ju tore ja humoorikas tegelane, ta ei jäta kedagi külmaks. Ilmetule postile puhub selline rõõmus rõngassaba igal juhul elu sisse,» rääkis ta.

Kruuse sõnul on Võhmas endiste, lihakombinaadi aegadega seonduvaid maamärke ja detaile teisigi. Ka need ootavad oma aega ja tuleb otsustada, kas need peavad kaduma või saab neile anda uue tähenduse.