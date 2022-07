Ilm on laadapäevi igati soosinud: tugev vihmasadu jõudis Võhmasse reedel pärast Kukerpillide ja Black Velveti ülesastumist ning pesi linna järgmiseks päevaks puhtaks ja lõi õhu värskeks.

Peakorraldaja Sirje Fedjuki sõnul jäi laat kauplejate rohkuselt mullusele alla, sest see nädalalõpp on Eesti laadakalendris kõige tihedamalt täidetud: ühele ajale on kirja pandud suisa 26 laata.