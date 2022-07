Soomaal välgutatakse taas vikateid ja valitakse parim

Mõni esmaniitja on võistluse korraldaja Tõnis Kortsu sõnul suisa haruldaselt hästi hakkama saanud, teine aga kole palju vehkinud. Alustajatel on kohapeal ka professionaalid abis. Ühel aastal näiteks tuli kohale noormees, kes hirmsasti tahtis niita, aga ei osanud. Siis üks suur ja tugeva kehaga maanaine võttis ta oma embusesse ja niitis koos temaga. "Võttis ümbert kinni ja kui olid sedasi kümme minutit niitnud, lasi poiss samas rütmis edasi ja niidab seniajani," meenutas Korts ja ütles, et ega alati peagi võistlema, vaid võib niisama harjutama tulla.

Soomaal on niidetavat võistlusmaad poole hektari jagu. Korts selgitas, et seal ei tohigi enne juulit niita, sest hoitakse linnupesi. Kui linnud on suureks kasvanud, on seda teinud ka hein. Nii ei saa väga suurt tükki võistlejatele ette anda, sest tegu pole mõõduvõtuga, mille lõpuks peaks veri ja võhm väljas olema. "Peaasi on kvaliteet, õppimine ja traditsiooni au sees hoidmine," selgitas ta.