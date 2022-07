Kolmapäeval alanud ja pühapäevani kestval Viljandi vanamuusika festivalil on uus kunstiline juht – Andres Mustonen, kes on selle festivaliga hingeliselt seotud olnud algusest, 1982. aastast peale ning on veendunud, et see peab edaspidigi Eesti muusikasuve rikastama.