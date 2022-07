Viljandis Tartu tänaval on juba aprillist saati askeldatud majas, kus kunagi tegutses POP Spordi kauplus. Nüüd on ruumid saanud hoopis teise ilme: heledad seinad on tumedaks võõbatud ning sisse toodud piljardilauad. Sel kuul avab seal uksed spordibaar Kelm.