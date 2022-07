Viljandist saab terveks nädalaks üleilmne käsitöösõprade Meka

2014. aastast korraldatavas laagris tutvustatakse välismaalastele Eesti traditsioonilisi käsitöötehnikaid ja nende kasutusvõimalusi tänapäeval. Suvekool on juuli teisel nädalal ning õppetöö käib inglise keeles. Laagris osalejate hulgas on palju neid, kes on suvekoolis käinud mitmel korral.

Peakorraldaja Marit Külv ültes, et pärast kaheaastast pandeemiapausi tuleb "Craft Camp" jälle. "Meie pikaajalised sõbrad ja toetajad on kannatamatult oodanud terve selle aja Viljandisse naasmist," lausus ta. Kui varem on huvilisi olnud Austraaliast ja Uus-Meremaalt, siis sel aastal on osalejate hulgas rohkem eurooplasi. Siiski on kohal üks Jaapani ja kümme USA kodanikku. Kõige suurema hulgaga on seekord esindatud Rootsi, sealt tuleb 16 käsitööhuvilist.

Suvekooli rikkalik õpitubade programm pannakse kokku eelmiste aastate kogemuse põhjal, arvestades osalejate erisoove. Sel aastal on valikus 25 eriilmelist õpituba. Läbiproovitud teemade kõrval on uued tulijad Eesti rahvustoidud, Hiiumaa heegelpitsid, Seto kastpistetikand, Muhu pätid, Tõstamaa roosimine ja kivilõige.

Suvekooli õpetajad on kultuuriakadeemia õppejõud, vilistlased, üliõpilased ja teised tunnustatud käsitöömeistrid kogu Eestist. Lisaks töötubadele on osalejatel võimalik ühel päeval näha mõnd Eesti erinäolist kultuuripiirkonda. Läbi aastate on populaarsed sihtkohad olnud Seto- ja Mulgimaa. Esimest korda on kavas reis Järvamaale, kus vaadatakse käsitööliste seas menukat Saara Kirjastust Türil, Kirna mõisa, Esna galeriid ja Wile alpakatalu.