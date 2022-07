2006. aastal rajatud Kõpu tankla on kuus aastat tühjana seisnud. Terminal Oil tahab sellele nüüd elu taas sisse puhuda.

Kolmekordsesse kohtuvaidlusesse kistud Kõpu tankla vahetab omanikku ning saab esimeseks Terminali keti bensiinijaamaks Viljandimaal. See tanklakett on Tartus kogunud tuntust kui kütusehindade teenäitaja, sest on suutnud tihti tuua oma liitrihinna konkurentidega võrreldes madalamale tasemele.