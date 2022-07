Et vana rendileping Lennukutehases lõpeb, on noortel paras aeg mõelda, milline võiks välja näha uus, nende unistuste noortekeskus.

Laupäeval Viljandis korraldataval noortefestivalil võetakse olulise teemana ette noortekeskuse uuendamine. Praegu on see küll Lennukitehases, kuid üsna varsti rendileping lõpeb ja vajadus on uute ruumide järele.