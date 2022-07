Viljandi meelelahutusäri on piiranguteaegse pausi järel taas pead tõstmas. Nii mõnigi senine ajaveetmiskoht või kohvik on minevikku jäänud, kuid kohanemas on uued ja huvitavad paigad. Mullu suve hakul avatud Villa Maria näiteks tegi algust peoõhtutega, millel astub üles suurepäraseid muusikategijaid, aga pikemalt jääb pilk pidama just vanalinna südames.