Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts ütles, et Eestis on umbes 15 000 jahimeest ning kokkutulekul osaleb tavaliselt 5000–6000 inimest, neist pooled jahimehed ning ülejäänud pereliikmed või sõbrad, lisaks jahikoerad. Tema sõnul ongi see pereüritus, ehkki on kokku pandud läbinisti jahinduse vaatevinklist.