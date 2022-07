EELARVAMUSFESTIVAL ⟩ Üleöö Tartu tänavale ilmunud valged pingid võiksid festivali korraldajate arvates sinna jäädagi

Arvamusfestivali korraldaja Heldi Ruiso sõnas, et pingid on pärit Viljandi Linnahoolduse laost. "Paigutasime neid Tartu ja Tallinna tänavale, kus neid hakkab maalima Ave Nahkur. Nondele püüame pärast festivali linnas mõne hea koha leida, kuhu need ka päriselt jätta. Ning tahan rõhutada, et ükski neist pinkidest pole uus, kõik on taaskasutatud vana," rääkis Ruiso ning avaldas linnavalitsusele ja selle allasutustele tänu projektis kaasalöömise eest.