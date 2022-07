KAASAV EELARVE ⟩ Uueveski keskmine bassein on veest tühjaks lastud ja mädanev laudis ära koristatud

Abilinnapea Kalvi Märtin ütles, et tal on kaasava eelarve projekti suhtes kahetised tunded. "Esialgu, kui kaasavat eelarvet aastaid tagasi korraldama hakati, olin ma selle mõtte suhtes ikka väga kriitiline," meenutas ta. "Nüüd olen oma seisukohti veidi ümber hinnanud: aja jooksul oleme seda protsessi parandanud ning mitmed kitsaskohad likvideerinud. Samas tundub mulle, et kui me jätaksime konkursi, väljapakutud projektide hindamise – see on ju kõik ametnike tööaeg – ja muud kulud kõrvale, siis saaksime eelarvereale kirjutada märksa suurema summa mõne konkreetse objekti kordategemiseks."