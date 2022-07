HINNARALLI ⟩ Hankel ei osale keegi või on pakkumine oodatust kaks korda kallim. Omavalitsuste ehitusplaanid kulgevad mööda okkalist rada

Valla tänavuse hankeplaani kohaselt on lasteaia renoveerimise eeldatav lõpptähtaeg 31. august, vallavanem Imre Jugomäe nentis aga, et tõenäoliselt sel aastal lasteaeda üldse ei renoveeritagi.

"Kui kevadel ehitajate käest uurisime, kui kalliks selline töö võiks minna, saime vastuseks, et umbes sada tuhat eurot, ning sellega olime ka aastast hankeplaani koostades arvestanud," rääkis vallavanem. "Esimesel hankel ei osalenud mitte keegi ning teisel hankel tegi pakkumise ainult üks ettevõte. See sai ka määravaks: puudus võrdlusmoment. Oleks neid osalejaid olnud kolm-neli, kõigil pakkumine kahesaja tuhande kanti, oleks olnud pilt selge, et nii ongi ja odavamalt ei saagi, praegu aga otsustasime ettevaatuse kasuks."