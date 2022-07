Kahe meetri kõrgusele seatud latist üle hüpata oli noortele käkitegu

Peagi 12-aastaseks saav Meribel Toomla, kes on viiekordne laste ümber Paala järve jooksu võitja, tähendas, et üldiselt meeldib talle kõige rohkem murdmaajooks, aga staadionil on tema lemmikalad 800 meetri jooks ja kaugushüpe. Nendes kavatses ta võistelda ka tuleval nädalal Eesti meistrivõistlustel.