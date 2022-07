Mis on kodu? Kus on kodu? Riigikohtu otsus paneb volikogudesse kandideerivad kohalikud poliitikud kukalt kratsima

Praegu kontrollitakse sissekirjutust üksnes kehtiva ja õiguspärase rahvastikuregistri kande järgi, keegi ei küsi elektriarveid näha ega luura põõsas. Kas see võib tulevikus muutuda?

Riigikohtu otsusega läks tagasi halduskohtusse vaagimisele Elva vallas eelmistel kohalikel valimistel lahvatanud tüliküsimus, kas valda sisse kirjutatud, aga mujal elavate inimeste elukohta peaks kaebuste korral põhjalikult kontrollima. Viljandimaa poliitikuid, kellest nii mõnigi ise elab mujal, kui sissekirjutus ütleb, teeb see nõutuks ning üsna üksmeelselt on nad seisukohal, et praegune süsteem ei vaja muutmist ning jäägu valijate otsustada, kelle poolt hääletada.