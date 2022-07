Turniiri peakorraldaja Toomas Valgmäe nentis, et kolmapäevaga sai ekvaator ületatud. Kuigi algul oli kohale tulemas 70 maletajat, jõudis neid lõpuks kohale 65. Meie lähiriikidest on võistlemas lätlasi ja leedulasi, aga kaugemad osalejad on Hispaaniast ja Filipiinidelt. Tõsi küll, Valgmäe sõnul elab too filipiinlane ilmselt Eestis ja võistleb oma koduriigi lipu all.