Ukraina sõjapõgenikud saavad tasuta kohanemiskoolitust ja eesti keele õpet

"Eesti keele oskus vähemalt baastasemel on hädavajalik, et meie riigis iseseisvalt hakkama saada ning siinse ühiskonnaga kohaneda. Seetõttu on kohanemisprogramm koos keeleõppega ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikele kohustuslik ja tasuta. Oleme koolituste pakkumisel äärmiselt paindlikud: lisaks sellele, et õpet saab läbida veebis, on plaanis teha koolitusi kõikides Eesti piirkondades, kus ajutise kaitse saajad elavad. Teeme omalt poolt kõik selleks, et igaüks leiaks endale sobiva viisi ja aja kasuliku koolituse läbimiseks," ütles kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman.