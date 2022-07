Lidl sai valmis Viljandi kaupluse eskiisi

«Konkreetsetest kuupäevadest on veel vara rääkida,» ütles Katrin Seppel Lidl Eesti korporatiivkommunikatsiooni osakonnast. «Meie prioriteet on praegu saada esmalt valmis detailplaneering ja siis hakkame ehitajat otsima.»

Küsimusele, ega kallinenud ehitushinnad sunni ettevõtet Viljandiga seotud plaane kalevi alla panema, vastas Seppel eitavalt. «Lidlil on Viljandiga tõsised plaanid ja meie huvides on ehitusega võimalikult kiiresti ühele poole saada,» lausus ta.

Millal ehitusega võiks algust teha, ei oska praegu arvata ka linnavalitsuse arhitektuuriameti spetsialistid. Juhtivarhitekt Jaak Reinula sõnul on tegu üldplaneeringu muutmisega, sest kehtiva plaani järgi peaks seni aktsiaseltsile Sakala Teed kuulunud kinnistule kerkima korruselamu. Lidli poe ehituse lubamiseks on vaja detailplaneeringuga muuta üldplaneeringut maakasutuse koha pealt.

Nüüd on parima hoone saamiseks lõppenud arhitektuurikonkurss ja valminud detailplaneeringu eskiis, mida saab umbes kuu aja pärast avalikult arutama hakata. Reinula lubas, et lähipäevil avalikustatakse eskiislahendus Viljandi kodulehel.

Planeeritava kaupluse peamine hoone on ette nähtud Kalmu tänava ja Riia maantee ristumiskoha äärde. «Arhitektuurinõuded näevad ette, et hoonestus tuleb projekteerida esinduslikuna, kõrgendatud arhitektuurikvaliteediga,» lausus Reinula. «Osa planeeritavast alast kujundatakse reljeefseks ja haljastusega pargialaks.»

Viljandi linna üldplaneeringus on Reinu tee äärde kavandatud puiestee. Kalmu tänavaga külgnevas osas on tagatud jalg- ja jalgrattatee. Lisaks on Kalmu tänava äärde ette nähtud mõned avalikult kasutatavad parkimiskohad. Riia maantee äärde jääv ehitusjoon arvestab ühistranspordi vajadustega ning parklasse on autode juurdepääs kavandatud Kalmu tänavalt, Riia maanteelt ja Reinu teelt.