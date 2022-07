Vene okupandid viisid kaasa Viljandiski käinud Ukraina rajoonijuhi. Tema edasine saatus on teadmata

Herson on oblast Ukraina lõunaosas ja selle naaber on Krimm. Zbarovskyi oli üks veebruari keskel Viljandimaal külas käinud ja valdavalt Põhja-Sakala vallaga tutvust teinud Ukraina delegatsiooni liikmeid. Siia saabusid ukrainlased Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskuse kutsel. See on riigi sihtasutus, mis viib ellu arengukoostöö ja humanitaarabi projekte. Ukrainlastele tutvustas kohalikke olusid Eesti keskuse peaekspert Ando Kiviberg.