Uppumisohus mees soostus päästjate palvel veest välja tulema

Päästeameti kommunikatsioonijuhi Marek Kiige sõnul hindasid sündmuse pealtnägijad, et mees on uppumisohus ja käitub ebaadekvaatselt. "Kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Ta liikus alguses ka sügavamale vette. Paraku on meie veeõnnetused alkoholiga seotud," ütles Kiik.