Viljandi sõudeklubi treener Ruth Vaar ütles, et eri spordialade harrastajatel järve jagamisega üldiselt probleeme ei ole. Sõudjate treeninguajad on avalikud ning neid aktsepteerivad ka skuutri- ja mootorpaadisõitjad. Küll aga on Vaari sõnul viimastel aastatel aina suuremat peavalu põhjustanud aerulaua (laialt levinud lühend SUP on ingliskeelne akronüüm, mis on moodustatud sõnadest standup paddleboarding ja mis eesti keelde ümber panduna on «püsti seistes aeruga lauasõit» – toimetus) kasutajad.