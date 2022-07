Huawei P50 Pro on selle firma tipptelefon, mis on Eestis saadaval käesoleva aasta algusest. Samal ajal jõudis siia klapitav mobiil P50 Pocket, mis võiks olla tema vend või õde, erinedes silmanähtavalt välimuselt.

Pro tagumine külg läigib nii intensiivselt nagu … Tegelikult ei leiagi paslikku võrdlust. Toon on silmselgelt hõbedane, ehkki fotole jääb beežikana ja Huawei ise nimetab seda kakaokuldseks. Pocketi tagumine külg on justkui sillerdav keraamika, valge ja mustriline, mida on nii näha kui katsudes tunda. Huawei teatel on mõlema telefoni tagakülg valmistatud karastatud klaasist ja Pro ekraan liitium-alumiiniumklaasist.