Viis kodust kohvikut, liblikatega palistatud tee ja 140 pääsupesa, lühikeste jalgadega koerakestest rääkimata

Pilviselt alanud hommik on minevik, päike sirab taas juulikuu taevas. Soomaale viiv kruusatee on täis liblikaid. Neid on palju. Mustad tiivad, valge muster. Kümned haprad haavalumikud on valinud just selle tee, et leida seal kuumade kivide vahel endale koht ning loota, et autorattad veerevad neist mööda. Mõnel lähebki õnneks.