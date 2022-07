"See on sild, mis ühendab soomlasi ja eestlasi ning see tekkis Eestimaal juba enne seda, kui loodi Soome Vabariik," rääkis Valkeeniemi. "Ingerisoomlased on Soome instituudi jaoks väga oluline rahvakild ka selles mõttes, et nendest pole kedagi rohkemat, kes hoiaks Eestis rohkem soome keelt. Ma ei kujuta ette, kui palju Eestis räägitaks ilma nendeta soome keelt. Soome televisioon ei huvita enam eriti. Muidu läheks kogu elu ingliskeelseks."