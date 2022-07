Keskuse omaniku, aktsiaseltsi Eften Kinnisvarafond juhatuse liige Viljar Arakas sõnas, et on tehtud tööde ja laiendusega väga rahul. «Uku keskus on ajalooliselt Efteni kas just kõige parem investeering, aga kindlasti kolme parima seas. Reedel avatav laiendus jääb viimaseks, sest me oleme kinnistu nii täis ehitanud, et rohkem pole võimalik laieneda. Sportlandi poole ehitatud uus ja avar sissepääs on lihtsalt kirss tordil. Oleme tõepoolest väga rahul.»