Maailma pressiorganisatsiooni juht: hea tasakaalus ajakirjanduseta ühiskond lõheneb

Vincent Peyrègne, Eesti sai tänavu 1985. aastal infovabaduse kaitseks moodustatud mittetulundusühenduse Piirideta Reporterid ajakirjandusvabaduse pingereas neljanda koha. Samas on väidetud, et see hea tulemus ei johtunud niivõrd Eesti enda saavutustest, kuivõrd teiste riikide tagasilangusest. Mis seisus maailma pressivabadus on?

Kui üldistatult rääkida, siis paljudes riikides ei lähe pressivabadusel hästi. Mõnel maal on see aga alati olnud heal järjel. Minu meelest on see seotud hariduse kõrge tasemega, see on suure pressivabadusega riikide puhul alati ühine nimetaja. Kui me räägime uudiste usaldamisest ning võitlemisest väärinfo levitamise ja polariseerumise vastu, on parim abinõu haridus. Ma ei tunne väga hästi Eesti haridussüsteemi, aga olen aru saanud, et see on üsna sarnane Soome või üldiselt Põhjamaade omaga, kus pressivabadus on kogu ühiskonnale kultuuriline väärtus ja kus seda õpetatakse kodanikele juba väga varakult.