VABA MÕTE ⟩ Aeg, seadused ja Poolikum

Nii Viljandi uue haigla rajamise raskused kui haridusminister Liina Kersna taandumine viitavad murele, et meie seadused on jäänud aega, mis on pöördumatult möödas. Koroonapandeemia ja Ukraina sõda on maailma meeletult muutnud. Näiteks hindade tõus on olnud sedavõrd kiire ja ettearvamatu, et praeguste seaduste juures pole enam võimalik loota, et ükski ehitusfirma võtaks riigihanke konkursi korras ja lepingusse raiutult veel ette töid, mis kestavad enam kui pool aastat. Tervikumi puhul räägime nüüd aga enam kui kolmest aastast.