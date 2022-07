Mõjukaks teeb inimese tarkus. Paavo Mikko Juhani Lampinen on oma teadmisi ja oskusi Viljandimaa hüvanguks pakkunud kogu selle sajandi jooksul. Tuli ta ju Viljandisse 2000. aastal aktsiaseltsile Viljandi Aken ja Uks uut hingamist andma ja on praegu ettevõtte juhatuse esimees. 22 aastaga on töötajate hulk ja tootmine mitmekordistunud ning ettevõte saanud lisaks Baltikumi suurima tiitlile Skandinaavia üheks suurimaks akende ja uste tootjaks.